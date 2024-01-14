Новичок «Динамо» Кудравец имел предложение из Кипра

Вратарь столичного «Динамо» Андрей Кудравец рассказал о наличии второго предложения до перехода в московский клуб.

«У меня всего было два предложения: от «Динамо» более конкретное и как-то все оперативно решилось. Второе было из кипрской лиги. Но там не было конкретики, официального предложения. Я выбрал «Динамо»», — приводит слова голкипера «Спорт-Экспресс».

По его словам, над переходом в московский клуб игрок особо не думал из-за оперативности работы над трансфером.

Напомним, что Кудравец летом перешёл из БАТЭ в «Динамо», присоединившись к «бело-голубым» после шестимесячной аренды в белорусском клубе.