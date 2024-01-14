Хотулёв: По скамейке у «Зенита» есть преимущество над «Краснодаром»

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулёв оценил чемпионскую гонку нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«По скамейке у «Зенита» есть преимущество, плюс уже есть зимние трансферы. У «Краснодара» есть позиции, на которых по одному игроку. Если что‑то случится, то вторая часть сезона будет тяжелее складываться для «быков», — приводит слова игрока «Матч ТВ». По его мнению, благодаря качественному футболу подопечных Владимира Ивича, борьба за титул может идти до последнего тура.

Напомним, что после 18-ти туров чемпионата «Краснодар» опережает петербургский «Зенит» на два очка.