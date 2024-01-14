ЦСКА назвал состав на зимний сбор

Московский ЦСКА посредством клубного телеграм-канала представил список игроков, которые отправятся на тренировочный сбор в Объединённые Арабские Эмираты.

Голкиперы: Акинфеев, Тороп, Шайхутдинов, Бесаев.

Защитники: Роша, Мойзес, Лукин, Набабкин, Рядно, Агапов, Гаич, Дивеев.

Полузащитники: Обляков, Зделар, Давила, Мендес, Кучаев, Глебов, Кисляк, Мухин.

Форварды: Чалов, Заболотный, Мусаев.

Первый сбор «армейцев» пройдет с 14 по 26 января.

После 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.