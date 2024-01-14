Мостовой оценил возможный трансфер Кругового в ЦСКА

Экс-игрок сборной России и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о возможном трансфере защитника петербургского «Зенита» Данила Кругового в московский ЦСКА.

«Для Кругового это хороший вариант. В ЦСКА он может стать основным игроком. Да, он потеряет чемпионский запах, но зато будет играть», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

В прессе сообщалось, что Круговой перейдет в «армейский» клуб летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне чемпионата России Данил провел 12 поединков, в которых отдал одну голевую передачу.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, а ЦСКА – седьмое.