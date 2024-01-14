Панов рассказал, что мешает «Спартаку» в достижении побед

Бывший футболист сборной России Александр Панов рассказал, что мешает московскому «Спартаку» в достижении побед.

«В межсезонье должно быть усиление, новые связки. Защита в команде поменялась, что радует, потому что в обороне были определённые проблемы. Это мешает в достижении побед», - передает слова Панова «Чемпионат».

«Спартак» набрал 30 очков после 18 туров чемпионата России. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов. В первом поединке после зимней паузы «красно-белым» будет противостоять петербургский «Зенит».