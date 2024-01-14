Панов оценил игру «Спартака»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов высказал мнение об игре «народной команды» в текущем сезоне.

«Команда неплохо идёт. Конечно, есть определённые пробелы: команду кидает из стороны в сторону, но это стабилизируется. Абаскаль не так давно тренирует «Спартак», хотя уже показал свою работу», - рассказал Александр в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Первую половину сезона чемпионата России спартаковцы завершили на пятом месте в таблице. Столичный клуб набрал 30 баллов после 18 туров. В первом поединке Премьер-лиги после зимнего перерыва команда Абаскаля встретится с петербургским «Зенитом».