Агент анонсировал новости о будущем Чистякова в «Зените»

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал отсутствие игрока в списке на тренировочный сбор «сине-бело-голубых».

«Почему Дмитрий не поехал на сбор с Зенит? Пока без комментариев. Сегодня все станет известно по поводу будущего Дмитрия», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел восемь поединков, в которых не отметился голевыми действиями. После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.