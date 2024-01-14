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Агент анонсировал новости о будущем Чистякова в «Зените»

14 Января 2024 • 10:37 Комментировать

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал отсутствие игрока в списке на тренировочный сбор «сине-бело-голубых».

«Почему Дмитрий не поехал на сбор с Зенит? Пока без комментариев. Сегодня все станет известно по поводу будущего Дмитрия», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел восемь поединков, в которых не отметился голевыми действиями. После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

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