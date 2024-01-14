Игрок «Динамо» Фернандес высказался о получении паспорта РФ

Парагвайский защитник Роберто Фернандес, выступающий за московское «Динамо», высказался насчет возможного получения российского паспорта.

«Я как-то не задумывался, но, может быть. Летом будет два года, как я нахожусь в России. Возможно, подумаю об этом», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Фернандес выступает за московский коллектив с 2022 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний южноамериканец провел 11 поединков, в которых отметился голом и результативной передачей.

По итогам 18 туров чемпионата страны «бело-голубые» занимают третье место в таблице.