Российский защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не примет участие в первом сборе команды.

Пресс-служба санкт-петербургского клуба опубликовала список футболистов, которые примут участие в первом зимнем сборы. Среди заявленных игроков есть четыре вратаря, десять защитников, двенадцать полузащитников и пять нападающих. Отметим, что в список вошли все три новичка «Зенита» — Нино, Артур и Педро. При этом отсутствует защитник Чистяков.

Ранее агент Чистякова заявил, что к его клиенту присутствует интерес со стороны нескольких клубов, однако игрок отправится на первый сбор вместе с «Зенитом».