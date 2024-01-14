Игрок «Динамо» Фернандес сравнил уровень РПЛ и парагвайского чемпионата

Парагвайский защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес поделился комментарием о жизни в России.

«Могу ли сравнить жизнь в Парагвае и в России? Конечно, тут сравнивать сложно. Парагвай — моя родина, мне кажется, там мне комфортнее», — заявил Фернандес «Спорт-Экспрессу».

При этом игрок отметил, что если говорить о футболе, то уровень в России намного выше, чем в Парагвае.

23-летний Фернандес выступает за «Динамо» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне футболист появился на поле в 18 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

По итогам 18 туров «Динамо» занимает третье место в РПЛ, набрав 32 очка.