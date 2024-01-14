Ненахов продлил контракт с «Локомотивом»

Защитник Максим Ненахов пролонгировал сотрудничество с московским «Локомотивом», об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Иван Карпов.

Новый трудовой договор 25-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2028 года. В ближайшее время столичный клуб объявит о сделке официально. Срок предыдущего контракта между сторонами истекал летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний защитник сыграл 18 поединков, в которых получил четыре желтые карточки.

После 18 туров чемпионата страны «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице.