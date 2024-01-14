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Агент рассказал, уйдёт ли Клаудиньо из «Зенита»

14 Января 2024 • 09:17 Комментировать

Футбольный агент Гильерме Миранда, который представляет интересы полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо, высказался касательно возможного ухода игрока в другой клуб.

«Нулевая вероятность того, что Клаудиньо перейдет в какой-то бразильский клуб», - передает слова агента инсайдер Жорже Никола в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании полузащитника проявляет «Палмейрас».

Клаудиньо защищает цвета петербургского клуба с 2021 года. В текущем сезоне бразилец провел 25 поединков, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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