Масалитин: «Зенит» просто так не отпустит Кругового»

Экс-игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал новость о потенциальном переходе в стан «армейцев» защитника «Зенита» Данила Кругового.

«Есть много вопросов по трансферу Кругового. «Зенит» просто так его не отпустит. Тем более Данил стал чаще играть за петербуржцев. Большие сомнения у меня по этому трансферу», - передает слова Масалитина «РБ Спорт».

Срок действующего контракта между Круговым и петербургским клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона. Трансферная стоимость защитника оценивается в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Данил провел 18 поединков и отметился двумя результативными передачами.