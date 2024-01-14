Агент бразильского игрока грозненского «Ахмата» Даниэля Жуниора, Эдуардо Пинейро, подтвердил, что его подопечный может остаться в Бразилии. Ранее сообщалось, что аренда из «Крузейро», рассчитанная до лета 2024 года, может быть прекращена уже зимой. Пинейро подтвердил такой сценарий:

- Не все еще до конца определено, но есть большая вероятность, что он не приедет в Россию и продолжит карьеру в Бразилии, - заявил источник в интервью «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что российский чемпионат возобновится в первый день марта с матчей девятнадцатого тура. «Ахмат» занимает тринадцатое место в турнирной таблице.