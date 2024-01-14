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​Участник «Голоса»: «Джикия звал меня в «Спартак»

14 Января 2024 • 04:49 Комментировать

Бывший представитель российской сборной по вольной борьбе, а также участник медийного шоу «Голос» Торнике Квитатиани, поведал о том, что капитан «Спартака» Георгий Джикия является его личным другом. Более того, Джикия, организовавший свой медийный коллектив «Бей Беги», даже приглашал его в московский клуб:

- «Похвастаюсь: Георгий позвал меня играть за «Бей Беги», и я даже спрашивал разрешения у руководства «Стармикса» выступить за другую команду, пока у нас нет игр. Но буквально через пару дней после этого звонка подтвердился один кинопроект, - цитирует слова Квитатиани Газета.Ru.

Джикия выступает за московский клуб с 2017 года.  

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