Участник «Голоса» надеется на победу Кварацхелии над «Барселоной»

В первом раунде плей-офф Лиги чемпионов встретятся чемпионы Италии и Испании, сейчас переживающие не лучшие времена - «Барселона» и «Наполи». Участник медийного шоу «Голос», Торнике Квитатиани, уже определился с тем, кого поддерживать в предстоящем сражении. Для него важно то, что в неаполитанском клубе выступает хорошо знакомый и очень уважаемый российскими любителями футбола Хвича Кварацхелия:

- Я знаком с Хвичей через социальные сети. Мы, как два знаменитых грузина, были подписаны друг на друга еще до того, как он перешел в «Наполи». Я желаю Хвиче сыграть с «Барселоной» без травм, а остальное как будет. Я буду очень рад, если «Наполи» обыграет «Барселону», - цитирует слова Квитатиани Газета.Ru.

Первый матч состоится двадцать первого февраля.