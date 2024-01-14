Центральный защитник клуба «Америка де Кали» Кевин Андраде продолжит карьеру в «Балтике».

Как сообщалось несколькими днями ранее, 24-летний футболист пополнит ряды коллектива из Калининграда на правах аренды с опцией последующего выкупа. Теперь информацию о скором переезде Андраде в Россию подтвердили в агентстве ONSIDEFOOT INTERNATIONAL: «Да, это действительно близко», – заявили в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» представители игрока.

Кевин Андраде провёл 119 матчей в цветах «Америка де Кали» во всех соревнованиях, записав на свой счёт три забитых мяча.