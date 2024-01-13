В «Балтике» высказались о переходе Лисаковича

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался об аренде нападающего казанского «Рубина» Виталия Лисаковича.

«Это опытный игрок, у которого за плечами не один десяток игр не только в РПЛ, но и на международном уровне. Уверены, что Лисакович сможет нам помочь этой весной», - приводит слова Измайлова Metaratings.ru.

Арендное соглашение 25-летнего форварда с калининградской командой рассчитано до конца нынешнего сезона. Его же контракт с казанским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Лисакович принял участие в пяти играх во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.