Нападающий чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсон в ближайший вторник, 16 января, должен вылететь в Россию, для того что подписать контракт с «Оренбургом», об этом сообщает La Tercera.

Как сообщает источник, через полгода форварду необходимо будет вернуться на родину, так как такое решение вынес суд, отпустив обвиняемого в избиении своей бывшей девушки игрока под залог ровно на шесть месяцев.

19-летний футболист в прошлом сезоне принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.