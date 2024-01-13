Врач ЦСКА – о Дивееве: Восстановление идёт по плану

Руководитель медицинского департамента московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии защитника Игоря Дивеева.

Врач отметил, что восстановление идёт по плану, и игрок показал большим профессионалом, он не набрал ни грамма лишнего веса и не пропустил ни одной тренировки.

«Добавил с точки зрения силы. Мы настроены оптимистично, надеемся, все будет хорошо, и он будет спокойно играть без травм», - приводит слова Дивеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дивеев получил травму голеностопа в матче за Суперкубок России против «Зенита» и затем успешно перенёс операцию.