Клуб французской Лиги 1, «Страсбург» официально представил новичка команды. Это молодой сербский форвард Милош Лукович, перешедший в клуб из команды «ИМТ Белград», что выступает в чемпионате Сербии.

Ранее Луковича связывали с московским «Спартаком» и белградской «Црвеной Звездой». Тем не менее, эта не слишком длинная трансферная сага завершилась в пользу команды из Эльзаса.

С новой командой 18-летний Лукович подписал контракт до лета 2028 года, а сумма трансфера, согласно порталу Transfermarkt, составила 4,7 млн евро. Отметим, что Лукович в столь юном возрасте уже был капитаном «ИМТ Белград».