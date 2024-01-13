Врач ЦСКА Безуглов рассказал о состоянии Мусаева

Клубный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии нападающего Тамерлана Мусаева, который пополнил ряды столичного клуба в зимнее трансферное окно.

Специалист отметил, что форвард прошёл стандартный медицинский осмотр, по которому было выявлено, что у него всё в порядке со здоровьем.

«Парень очень профессиональный, очень ответственно относится к своему здоровью, так что, надеюсь, команде нашей поможет. Даже не надеюсь, а уверен», - приводит слова Безуглова «Спорт-Экспресс».

22-летний футболист заключил контракт с «армейцами» до лета 2028 года. Сумма трансфера из «Балтики» составила 300 тысяч евро.