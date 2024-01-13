В матче с «Реймсом» Головин оформил 30-й ассист во Франции

Вечером субботы в рамках французской Лиги 1 встречались «Монако» и «Реймс». Гости одержали победу – 2:1.

Тем не менее, голевым действием за свою монегасков отличился полузащитник Александр Головин. Как сообщает Opta Sports, этот ассист стал для Головина 30-м в рамках чемпионата Франции с момента переезда в 2018 году. На 30 голевых пасов Головину понадобилось 153 матча. С момента дебюта Головина в лиге с сезона-2018/19 это седьмой результат в лиге и лучший в «Монако».

В этом сезоне у 27-летнего Головина пять забитых голов и три голевые передачи в 16 выходах на поле за «Монако».