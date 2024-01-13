В «Факеле» не рассматривают вариант с покупкой Тугарева

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о возможном трансфере полузащитника «Ростова» Романа Тугарева.

Спортивный функционер отметил, что об этой информации нужно спросить у СМИ.

«Мы вообще не готовы никого выкупать. Именно Романа Тугарева мы не будем ни у кого выкупать», - приводит слова Котова «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего футболиста с командой с берегов Дона рассчитан до конца следующего календарного года. Портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

В текущем сезоне РПЛ Тугарев принял участие в семи играх, в которых отметился одним забитым мячом.