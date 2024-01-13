Деменко считает, что в чемпионской гонке РПЛ поучаствуют более двух клубов

Бывший российский футболист Максим Деменко, что в чемпионской гонке по ходу текущего сезона Российской премьер-лиги поучаствуют более чем два клуба, а именно не только «Краснодар» и питерский «Зенит».

«Неизвестно, как «Краснодар» стартует во второй половине, и как «Зенит» со «Спартаком» сыграют. Впереди ещё 12 туров, может быть всё, что угодно. А борьба за золото будет не только между «Краснодаром» и «Зенитом», - предполагает Деменко для Betonmobile.

«Краснодар» ушёл на зимнюю паузу будучи лидером РПЛ, у «быков» в активе 38 очков. «Зенит» отстал совсем на чуть-чуть на два балла. «Динамо» с 32 баллами на третьем месте, «Локомотив» с 31 очком на четвёртом.