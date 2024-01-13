В «Балтике» высказались о трансфере Арбузова

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о трансфере атакующего полузащитника Ярослава Арбузова из московского ЦСКА.

Функционер отметил, что спортивный блок команды давно следил за игроком.

«У него большой потенциал и мы надеемся, что в «Балтике» Ярослав сумеет его раскрыть. Разумеется, это трансфер на перспективу, поэтому трудовое соглашение заключено на такой длительный срок», - приводит слова Измайлова Metaratings.ru.

20-летний футболист подписал контракт с «Балтикой» до лета 2028 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 200 тысяч евро.