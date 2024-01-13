Гендиректор «Пари НН»: Отец Севикяна позвонил и объявил об уходе сына из клуба

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о словах главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана, что о узнал информацию об уходе полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

Спортивный функционер отметил, что произошло все слишком скоропостижно.

«Позвонил отец Эдгара и объявил об их решении. Так это и произошло. Сергей Николаевич сначала узнал всю информацию от меня», - приводит слова Мелик-Гусейнова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что венгерский клуб выплатит отступные в размере 1,1 миллиона евро за игрока сборной Армении.