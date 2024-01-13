Юран – об уходе Севикяна в «Ференцварош»: «У нас сейчас футболисты пришли даже получше»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран резко высказался о переходе полузащитника Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош».

Специалист отметил, что нельзя считать уход игрока сборной Армении потерей.

«Севикян концовку чемпионата перед зимней паузой слабенько провёл. А у нас сейчас футболисты пришли даже получше», - приводит слова Юрана «Чемпионат».

Ранее руководство «Пари НН» сообщило, что венгерский клуб активировал опцию выкупа в размере 1,1 миллиона евро, и в ближайшее время игрок пройдет медицинский осмотр перед переходом в новую команду.

Севикян выступал за «Пари НН» с 2022 года.