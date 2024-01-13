Юран - об уходе Севикяна из «Пари НН»: Как понимаю, это не его решение

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о трансфере полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

Ранее стало известно, что венгерский клуб выплатит неустойку в размере 1,1 миллиона евро, а футболист в ближайшее время пройдёт медобследование перед трансфером.

Специалист отметил, что обычно в таких случаях ставят тренера в известность, но у него до сих пор не состоялось разговора с игроком, и новости об его уходе он узнал из СМИ.

«Как я понимаю, это не игрока решение. Вокруг этого перехода сейчас много шума, но ничего страшного для нас не произошло», - приводит слова Юрана «Чемпионат».