Юран не понимает перехода Севикяна в «Ференцварош»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не видит смысла в грядущем переходе игрока его команды, Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош».

«Он от этого только потеряет. Венгерский чемпионат слабее российского, а ему ещё нужно будет влиться в коллектив, адаптироваться в игровом плане», - рассуждает Юран для «Чемпионата».

По мнению тренера, он бы понял, если б Севикян перешел в какой-то из российских топ-клубов, например в ЦСКА или «Краснодар».

«Не знаю. Но раз приняли такое решение — ради бога», - заключил Юран.

Севикян – один из основных игроков «Пари НН» в этом сезоне, он вышел на поле в 24 матчах и забил семь голов.

Севикян отказал двум топ-клубам РПЛ