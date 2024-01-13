Юран не понимает перехода Севикяна в «Ференцварош»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не видит смысла в грядущем переходе игрока его команды, Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош».
«Он от этого только потеряет. Венгерский чемпионат слабее российского, а ему ещё нужно будет влиться в коллектив, адаптироваться в игровом плане», - рассуждает Юран для «Чемпионата».
По мнению тренера, он бы понял, если б Севикян перешел в какой-то из российских топ-клубов, например в ЦСКА или «Краснодар».
«Не знаю. Но раз приняли такое решение — ради бога», - заключил Юран.
Севикян – один из основных игроков «Пари НН» в этом сезоне, он вышел на поле в 24 матчах и забил семь голов.
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