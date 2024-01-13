Пименов уверен, что у Севикяна не будет проблем с адаптацией в Венгрии

Бывший российский нападающий Руслан Пименов высказался по поводу будущего перехода Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош».

«У него все шансы играть в основе. Клуб на первом месте, влиться в коллектив будет легко. Они почти наверняка станут чемпионами и сыграют в Лиге чемпионов. Когда он приехал в Россию, у него была цель уехать обратно в Европу», - говорит Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Севикян числится в «Пари НН» с позапрошлого года, однако в этом сезоне он знатно расцвёл и оформил за «горожан» семь голов во всех турнирах официального уровня.

Севикян отказал двум топ-клубам РПЛ