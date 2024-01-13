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«Челси» рассматривал кандидатуру Кассьерры слухи

13 Января 2024 • 20:11 Комментировать

Лондонский «Челси» проявляет интерес к нападающему питерского «Зенита» Матео Кассьерре, об этом сообщает издание HITC Football.

По данным источника, кандидатура рассматривалась руководством столичного клуба, однако неизвестно, был ли это реально предметный интерес «синих», либо просто упоминание нападающего, который мог бы в будущем усилить атакующую линию команды.

Контракт 26-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

Кассьерра является лучшим бомбардиром РПЛ нынешнего сезона. За 16 проведенных игр он отметился 14 забитыми мячами. 

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Челси Зенит Матео Кассьерра ещё теги
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