Известный актёр видит будущее Дзюбы в театре и кино

Известный актёр театра и кино Павел Деревянко уверен, что у нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы есть всё, чтобы проявить себя в будущем как актёр театра или кино.

«Если закончит с футболом, его с удовольствием будет ждать театр. Возможно, Дзюба даже исполнит не эпизодические роли в кино», - рассуждает Деревянко для Sport24, добавив, что Артём очень артистичный и его будущее вполне может быть связано с творчеством.

Напомним, что в конце декабря Дзюба снялся в комедийном кинофильме «Конец славы». Деревянко исполнил в этой киноленте главную роль. Дзюбе 35 лет, почти год своей карьеры он выступает за столичный «Локо».