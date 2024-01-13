Боков считает, что Севикяну следовало бы остаться в РПЛ

Бывший игрок столичного ЦСКА Максим Боков полагает, что молодому таланту «Пари НН» Эдгару Севикяну следовало бы лучше остаться в России и перейти в один из топ-клубов. Например, в «Краснодар» или московский ЦСКА.

Ранее сообщалось о том, что Севикян продолжит карьеру в чемпионе Венгрии «Ференцвароше».

«Я только несколько игр Эдгара видел. Можно и через тернии к звездам попасть. Это все‑таки Европа. Не сильный чемпионат, но команда играет в еврокубках. Если бы были варианты с ЦСКА или «Краснодаром», то я выбрал бы их», - делится Боков для телеканала «Матч ТВ».

22-летний армянин в 24 матчах этого сезона оформил семь голов.