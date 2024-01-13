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Полузащитник ЦСКА Кучаев: Мне хочется играть больше

13 Января 2024 • 19:52 Комментировать

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о своём игровом времени.

Игрок отметил, что ему безусловно хотелось бы играть больше, и для этого он едет на сборы.

«Разговор с Федотовым не было. Сейчас был отпуск, все отдыхали от футбола, новостей. Надо было перезагрузиться», - приводит слова Кучаева «Чемпионат».

Контракт 25-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Кучаев принял участие в 15 играх во всех турнирах, в среднем проводя на поле чуть больше 30 минут, и не смог отметиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев
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