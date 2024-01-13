Заварзин считает, что Тихонов не сделает «Спартак» чемпионом

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о возможном приходе Андрея Тихонова на пост наставника «красно-белых».

Напомним, совсем недавно Тихонов вернулся к тренерской деятельности после долгого перерыва, возглавив красноярский «Енисей».

«Тренера надо оценивать по выигранным титулам. А какие награды у Тихонова? Он хороший тренер, но это не означает, что Тихонов может привести «Спартак» к чемпионству», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

При этом функционер считает Тихонова перспективным тренером, отметив, что пока о нем больше нечего сказать.

Ранее Тихонов признался, что в настоящее время не готов возглавить «Спартак».