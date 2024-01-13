Тихонов — о новичках «Спартака»: Только Бабич усилил команду

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов, ныне возглавляющий «Енисей», поделился мнением о летних новичках «красно-белых».
«Про усиление много говорили, но из тех, кто пришел в прошлом году, усилил команду только Бабич. Бонгонда? Он забил несколько голов в начале... Рябчук за деньги, за которые его купили, не показал ничего», — приводит слова Тихонова портал «РБ Спорт».
Напомним, прошлым летом к «Спартаку» присоединились защитники Срджан Бабич и Олег Рябчук, а также нападающие Хесус Медина и Тео Бонгонда.
По итогам 18 сыгранных матчей подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятую позицию в чемпионате России. В копилке «красно-белых» 30 зачетных баллов.
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