Тихонов — о новичках «Спартака»: Только Бабич усилил команду

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов, ныне возглавляющий «Енисей», поделился мнением о летних новичках «красно-белых».

«Про усиление мно­го говорили, но из тех, кто пришел в про­шлом году, усилил ко­манду только Бабич. Бонгонда? Он забил несколько голов в начале... Рябчук за деньги, за которые его купили, не показал ничего», — приводит слова Тихонова портал «РБ Спорт».

Напомним, прошлым летом к «Спартаку» присоединились защитники Срджан Бабич и Олег Рябчук, а также нападающие Хесус Медина и Тео Бонгонда.

По итогам 18 сыгранных матчей подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятую позицию в чемпионате России. В копилке «красно-белых» 30 зачетных баллов.