Московский ЦСКА отказался от покупки защитника «Сфаксьена» и национальной сборной Туниса Алаа Грама.

Как сообщает Metaratings.ru, команда из Туниса затягивала переговоры, так как хотела получить максимальную выгоду и продать игрока подороже, по итогу столичный клуб принял решение отказаться от перехода и готов сосредоточиться на других футболистах.

Напомним, что контракт 22-летнего футболиста со «Сфаксьеном» рассчитан до конца нынешнего сезона.

По итогам первой части сезона Российской премьер-лиги «армейцы» занимают восьмое место в турнирной таблице.