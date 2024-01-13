Пономарёв уверен, что Круговой пригодится ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном переходе защитника «Зенита» Данила Кругового в стан «армейского» клуба.

«Такой футболист точно пригодился бы. Круговому всего 25 лет, парень наглый и настырный на поле. Он смело идет в атаку и не боится показывать свой дриблинг», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

При этом эксперт рассказал, что читал об интересе к Круговому со стороны «Гавра» и «Динамо», поэтому в такой ситуации ключевым может стать финансовый вопрос.

В текущей кампании Круговой сыграл в 18 матчах с учетом всех турниров и стал автором двух результативных передач.

Действующий трудовой договор защитника с «Зенитом» истекает предстоящим летом.