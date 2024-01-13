Пуцко с большой вероятностью будет играть за клуб Гунько

Покинувший «Балтику» 30-летний защитник Александр Пуцко, вероятно, продолжит свою карьеру в Армении в стане столичного ереванского клуба «Урарту». Об этом пишет журналист Сергей Ильёв.

По информации Ильёва для Metaratings, в услугах опытного футболиста лично заинтересован рулевой «Урарту». Им, напомним, является бывший тренер системы «Спартака» и «Химок» Дмитрий Гунько. Ранее они пересекались в «Спартаке-2», и тренер и игрок уже общались по поводу возможного перехода и договорённость между ними достигнута на устном уровне.

Как отмечает Ильёв, в Пуцко также был заинтересован клуб Мелбет-Первой лиги – «СКА-Хабаровск».