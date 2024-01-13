Ближайшим летом защитник «Зенита» Данил Круговой отправится в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист пополнит состав «армейцев» на правах свободного агента, ведь летом у него истекает контракт с санкт-петербургским коллективом.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», заработная плата Кругового в ЦСКА по сравнению с «Зенитом» практически не претерпит изменений. По нашей информации, оклад Кругового составит примерно один миллион евро год, однако причиной перехода защитника в ЦСКА служит гарантия игрового времени со стороны руководства и главного тренера Владимира Федотова.

В нынешнем сезоне Круговой появился на поле в 12 матчах Российской премьер-лиги, из которых только в пяти встречах он выходил в стартовом составе. На счету игрока одна голевая передача.