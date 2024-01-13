Петржела: Не удивлюсь, если вслед за Круговым из «Зенита» уйдут и другие россияне

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном трансфере защитника питерского клуба Данилы Кругового в московский ЦСКА.

Чешский специалист отметил, что не удивится тому, если за Круговым команду с берегов Невы покинут и другие российские футболисты, ведь была сделана ставка на бразильцев.

«Российские футболисты понимают, что они будут сидеть на скамейке и терять драгоценное время. Если ничего не поменяется, то те, кто хочет профессионально развиваться, играть, быть на виду, будут уходить», - приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, что контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона.