Еремякин: «Гойкович приедет на сборы и желает остаться в «Оренбурге»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о будущем одного из основных защитников команды – Ренато Гойковича. На неделе ходили слухи о том, что легионер грезит желанием покинуть уральский коллектив.

«Были новости, что он якобы хочет прекратить с нами сотрудничество и уйти, но сам Ренато будет на сборах, он желает остаться в клубе. Никаких вопросов, что касается его будущего», - говорит Еремякин Sport24.

Контракт 28-летнего боснийца с «Оренбургом» истекает в конце текущего сезона. По словам Еремякина, речь о продлении соглашения с ним пока не шла.

Ранее по поводу Гойковича высказался спортдир оренбуржцев Дмитрий Андреев.