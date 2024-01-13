В «Зените» опровергли новость о трансфере Кругового в ЦСКА

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев кратко высказался об информации, что защитник питерского клуба Данил Круговой в летнее трансферное окно пополнит ряды московского ЦСКА.

«Круговой переходит в ЦСКА? Неправда», - приводит слова Кругового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт 25-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до конца нынешнего сезона, а значит, что он может пополнить ряды «армейцев» на правах свободного агента.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 25-летний футболист заключит контракт с ЦСКА на четыре года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.