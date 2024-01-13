Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: Пиняев сильнее Салтыкова

13 Января 2024 • 18:26 Комментировать

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о вингерах «железнодорожников» Никите Салтыкове и Сергее Пиняеве.

По мнению эксперта, приход Салтыкова станет хорошим летним усилением для «Локомотива».

«Между Пиняевым и Салтыковым будет здоровая конкуренция, которая пойдет им на пользу. Кто сильнее? Пиняев, но у Салтыкова тоже есть возможности стать отличным футболистом в «Локомотиве», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, «Локомотив» завершил первую часть сезона на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Михаила Галактионова 31 зачетный балл.

После возобновления чемпионата «красно-зеленые» встретятся в дерби с «Динамо». Игра запланирована на начало марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Сергей Пиняев Никита Салтыков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса ​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона» Мбаппе может перейти только в два клуба В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе ​Бензема принял решение по будущему Салах решил, где продолжит карьеру Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям Грузинский бриллиант рассыпается: Почему Кварацхелия выглядит хуже, чем в прошлом сезоне
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»
«Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Января
19:24 · Россия. Премьер-лига
Тихонов — о новичках «Спартака»: Только Бабич усилил команду
19:10 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА вышел из переговоров по Граму слухи
19:07 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв уверен, что Круговой пригодится ЦСКА
19:04 · Россия. Премьер-лига
Пуцко с большой вероятностью будет играть за клуб Гунько
18:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шиннику» интересен Кутепов, но у ярославцев почти нет шансов на игрока
18:48 · Россия. Премьер-лига
Петржела: Не удивлюсь, если вслед за Круговым из «Зенита» уйдут и другие россияне
18:40 · Россия. Премьер-лига
Еремякин: «Гойкович приедет на сборы и желает остаться в «Оренбурге»
18:31 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» опровергли новость о трансфере Кругового в ЦСКА
18:26 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Пиняев сильнее Салтыкова
18:20 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал качество Севикяна, в котором ему почти нет равных в РПЛ
18:18 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН»: Для клуба не было неожиданностью решение Эдгара, все всё знали ещё летом
18:13 · Россия. Премьер-лига
Кобелев похвалил Севикяна за желание поиграть в другом чемпионате
18:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк считает возможный переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА странным
17:58 · Россия. Премьер-лига
​Ещё один клуб РПЛ интересуется Круговым
17:53 · Россия. Премьер-лига
​Скопинцев высказался о шансах «Динамо» на чемпионство
Все новости
Рекомендуем