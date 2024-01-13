Булыкин: Пиняев сильнее Салтыкова

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о вингерах «железнодорожников» Никите Салтыкове и Сергее Пиняеве.

По мнению эксперта, приход Салтыкова станет хорошим летним усилением для «Локомотива».

«Между Пиняевым и Салтыковым будет здоровая конкуренция, которая пойдет им на пользу. Кто сильнее? Пиняев, но у Салтыкова тоже есть возможности стать отличным футболистом в «Локомотиве», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, «Локомотив» завершил первую часть сезона на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Михаила Галактионова 31 зачетный балл.

После возобновления чемпионата «красно-зеленые» встретятся в дерби с «Динамо». Игра запланирована на начало марта.