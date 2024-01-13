Радимов назвал качество Севикяна, в котором ему почти нет равных в РПЛ

Молодой талант «Пари НН» Эдгар Севикян с большой вероятностью продолжит карьеру в Венгрии в составе местного топ-клуба – «Ференцвароша». Владислав Радимов оценил потенциальный трансфер, а также назвал качество, в котором Эдгару во всей РПЛ нет равных.

«Пари НН» не случайно его отпускают, клуб может на нём заработать. На его позицию возьмут других, которых они могут развивать. Отмечу, Севикян один из немногих в нашей лиге, способный очень легко обыгрывать один в один», - делится Радимов для телеканала «Матч ТВ».

Севикян оформил в этом сезоне семь забитых мячей в ворота соперников нижегородцев по РПЛ и Кубку России. Является игроком сборной Армении.