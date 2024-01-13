Гендиректор «Пари НН»: Для клуба не было неожиданностью решение Эдгара, все всё знали ещё летом

Генеральный директор «Пари Нн» Давид Мелик-Гусейнов высказался о трансфере полузащитника Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош».

Спортивный функционер отметил, что для клуба не стало неожиданностью решение игрока сборной Армении, ведь все всё знали ещё прошлым летом.

«И мы знали, и болельщики, и инсайдеры… теперь надо было об этом просто официально сказать», - написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщили, что венгерский клуб воспользовался пунктом в контракте об опции выкупа в размере 1,1 миллиона евро.

Севикян выступает за «Пари НН» с лета 2022 года.