Агент Селюк считает возможный переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА странным

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе защитника питерского «Зенита» Данилы Кругового в московский ЦСКА.

Агент считает этот трансфер довольно-таки странным.

«В «Зените» у него особо практики не было. Дело в том, что ЦСКА под санкциями, возможно в клубе хотят сделать акцент на российских футболистов», — приводит слова Сафонова Vprognoze.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 25-летний футболист пополнит ряды столичной команды в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключит контракт на четыре года с опцией пролонгации еще на один сезон.