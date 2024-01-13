​Ещё один клуб РПЛ интересуется Круговым

Данил Круговой может покинуть «Зенит» по завершению сезона в статусе свободного агента. Защитника связывают с несколькими клубами, в частности со столичными «Динамо» и ЦСКА.

В то же время Metaratings располагает информацией о том, что 25-летний Круговой находится на радаре «Краснодара». «Быки» могут побороться за летнее подписание этого игрока.

В сезоне 2023/2024 Данил Круговой поучаствовал в 18 официальных матчах «Зенита». В них защитник записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Данила Кругового в 2 миллиона евро.