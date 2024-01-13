Семшов: «Не понимаю трансфер Кругового в ЦСКА»

Экс-хавбек сборной России Игорь Семшов отреагировал на информацию о возможном переходе крайнего защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

Ранее появилась информация, что 25-летний футболист перейдет в столичный клуб следующим летом.

«Не понимаю трансфер Кругового в ЦСКА. Он часто играет за «Зенит», неплохо действует. Может, такая новость создана для того, чтобы «Зенит» предложил Круговому новый выгодный контракт. «Зенит» его не отпустит», — заявил Семшов порталу «РБ Спорт».

В текущем сезоне Круговой появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» истекает в конце нынешней кампании.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кругового в два миллиона евро.